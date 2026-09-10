La enfermera Ana María Betancur es la nueva interventora de Asmet Salud EPS

Superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy, posesionó a Ana María Betancur Henao como nueva agente especial interventora de la EPS Asmet Salud.

ACTUALIDAD

En las últimas horas, la superintendente Nacional de Salud, María Andrea Godoy, posesionó a Ana María Betancur como la nueva agente especial interventora de Asmet Salud entidad que permanece bajo medida de intervención forzosa para administrar desde el 11 de mayo de 2023.

Betancur tendrá la responsabilidad de realizar una revisión integral de la situación administrativa, financiera, operativa y asistencial de la EPS.

“Ese diagnóstico servirá como punto de partida para establecer las prioridades de la intervención. Además, contará con un plazo de 30 días para presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de trabajo con las acciones que orientarán su gestión”, indicó la entidad.

Perfil de la nueva interventora

Betancur es enfermera y especialista en Auditoría de Servicios de Salud de la Universidad del Meta.

Además, a lo largo de más de 20 años de trayectoria en este sector ha ocupado cargos directivos, de auditoría y asistenciales en Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

“Su experiencia abarca procesos de aseguramiento, gestión del riesgo en salud, garantía de la calidad y salud pública”, dijo la superintendencia.

Actualmente Asmet Salud EPS reúne 1.566.169 afiliados. De ese total, 69.338 pertenecen al régimen contributivo y 1.496.831 al subsidiado.

Los usuarios se encuentran concentrados en los departamentos de Cauca, Caquetá, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca