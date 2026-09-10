La Policía Nacional confirmó plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo

Reclaman presencia del Estado en la región del Catatumbo( Archivo )

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional anunció que desarrollará en Putumayo un plan piloto de aspersión aérea para evaluar el uso de glufosinato de amonio, como parte de la Estrategia Esmeralda Plus. La fase será experimental, controlada, limitada y temporal, y se realizará con dos aeronaves AT-802 exclusivamente sobre los polígonos que sean habilitados.

Según la Policía, el objetivo es evaluar la eficiencia de la aspersión aérea y obtener información técnica y científica que permita determinar la pertinencia de aplicar este producto mediante aeronaves. El procedimiento estará sujeto a las condiciones técnicas, operacionales, ambientales y de seguridad establecidas para el piloto.

El plan contempla restricciones: quedarán excluidas comunidades afrodescendientes, territorios colectivos y otros grupos sujetos a especial protección, así como zonas de protección ambiental, áreas protegidas, cuerpos de agua, ríos y otros ecosistemas considerados sensibles.

La Policía aclaró que el piloto no significa la reanudación definitiva de un programa nacional de aspersión aérea. Los resultados serán evaluados desde los componentes científico, técnico, ambiental y operacional y, según la institución, el procedimiento deberá cumplir las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

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