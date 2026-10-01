Venezuela activa turbina eléctrica en región más afectada por apagones

Venezuela puso en marcha una turbina eléctrica en el estado Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia y la región más afectada por los apagones, que aportará energía en las próximas 72 horas, informaron este jueves autoridades del Gobierno venezolano que aseguran trabajar a diario para rehabilitar el deteriorado sistema.

“Ya TZ07 acaba de iniciar su giro lento, lo cual le va a permitir que en las próximas 72 horas esté sincronizada al SEN (Sistema Eléctrico Nacional)“, dijo en un video el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, difundido en redes sociales. La labor forma parte del plan de rehabilitación del Complejo Termoeléctrico General Rafael Urdaneta, ubicado en Zulia. “El trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, las autoridades regionales y la empresa privada ratifica el compromiso de garantizar la estabilidad energética, el desarrollo y el bienestar de todas las familias zulianas”, añadió el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

El martes, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, informó que las autoridades están ejecutando para incorporar 1.300 megavatios de energía al sistema eléctrico durante el último trimestre del año a fin de estabilizar la crisis y reducir los apagones que se han recrudecido en las últimas semanas.

En los “próximos días” entrará en funcionamiento una unidad en planta Centro, el principal complejo de generación de energía para el centro-oeste de Venezuela, que aportará 600 megavatios a esta región y adicionalmente se incorporarán “siete unidades” con 500 megavatios para el estado Zulia (noroeste), explicó Alcalá en un video también difundido en redes sociales.

El anuncio llegó justo cuando se registran protestas casi a diario en diversas regiones por cortes eléctricos de hasta 16 horas. Alcalá dijo que la demanda de energía ha crecido en las últimas semanas empujada por el “repunte de la actividad económica”, las altas temperaturas causadas por el fenómeno climático El Niño, y por los terremotos de junio que, dijo, retrasaron los planes que venían ejecutando para reparar el sistema eléctrico, en crisis desde hace más de una década. Estos argumentos han sido utilizados por distintos voceros del Gobierno que aseguran que las sanciones extranjeras impidieron la compra de repuestos para el sistema durante mucho tiempo, aunque la oposición y expertos sostienen que la crisis es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Alcalá dijo el martes que “este año” el país ha tenido acceso a “repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo”. Las autoridades además llamaron al uso eficiente de la energía y a desconectar los aparatos que no se estén utilizando. El Gobierno de Venezuela ha firmado convenios con la estadounidense General Eléctric, la de origen alemán Siemens y la argentina Impsa para atendar la crisis eléctrica.

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