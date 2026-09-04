“Emisoras de paz” ahora se llamarán “Emisoras de reconciliación”: Volverán al aire la otra semana

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Luego de casi un mes de reorganización en Inravisón antes RTVC, la nueva gerencia a cargo de Ángela Mora anunció que las emisoras producto del acuerdo de paz volverán al aire el próximo 7 de septiembre.

El rrimer gran cambió está en el nombre. Pasarán de llamarse Emisoras de Paz a Emisoras de Reconciliación.

“Las ‘Emisoras de la Reconciliación’ apuestan hacia una comunicación pública acertada, cercana a los territorios, que reconoce las voces de las comunidades y contribuye a visibilizar sus iniciativas, necesidades, e historias, y al fortalecimiento de la identidad cultural”, indicó la entidad.

En esta nueva etapa, se contempla una nueva programación para las 16 emisoras que seguirán al aire. Los programas que se emitirá son:

Milagro en el Campo.

Sonidos de mi Tierra.

Tejiendo Patria.

La Tarde en mi Pueblo.

Milagros en los territorios.

Ahora, vale la pena resaltar que las emisoras de Buenaventura (Valle del Cauca), Agustín Codazzi (Cesar), Riosucio (Caldas) y Tierralta (Córdoba), seguirán suspendidas pues según el gobierno, estas estaciones comenzaron a operar en 2024 sin completar el proceso legal de concesión requerido.