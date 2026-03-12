Hable con elPrograma

13 mar 2026 Actualizado 02:00

Detalles: Al influencer Javier Arias Stun lo capturaron con cinco armas y casi dos mil cartuchos

El detenido deberá responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Necoclí - Antioquia

La Policía Nacional entregó detalles de la captura de Javier Arias, el reconocido influencer a quien se le sindica del presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El operativo se realizó en la propia casa de Javier Arias Stun en el corregimiento El Totumo de Necoclí y fue liberado por la DIJIN, Fiscalía, Ejército y la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL, reportó que durante el allanamiento en la casa de esta persona se le encontró “2 pistolas de varios calibres, 2 escopetas calibre 12, 1 carabina de precisión calibre 22, 1,926 cartuchos de diversos calibres (12, 9 mm, .22 y .25), $208.000.000 de pesos en billetes de alta denominación y equipos tecnológicos que al parecer contienen información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos transnacionales”.

Según la entidad, esta acción se considera así un golpe contundente a las estructuras criminales en la subregión del Urabá antioqueño.

