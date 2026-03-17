Javier Arias Stunt quedó en libertad por no representar un peligro para la sociedad

Antioquia

Luego de cumplidas las audiencias contra el reconocido influencer Javier Arias “Stunt”, conocido por las rifas que había en las redes sociales, un juez decidió dejarlo en libertad, pero seguirá vinculado al proceso. Según trascendió, el togado catalogó al hombre como que no es un peligro para la sociedad.

Recordemos que este influencer fue capturado el pasado 12 de marzo en el corregimiento El Totumo del municipio de Necoclí por integrantes de la DIJIN, Fiscalía, Ejército y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). En ese momento le incautaron cinco armas de fuego, casi 2 mil municiones de diferentes calibres y 208 millones en efectivo, así como vehículos y lanchas, según confirmó en su momento el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Aunque Javier Arias quedó en libertad, seguirá vinculado al proceso y deberá presentarse periódicamente ante la justicia mientras se decide su situación judicial. Es pertinente mencionar que esta persona está siendo acusada por la fiscalía de los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.