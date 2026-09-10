Alcaldía acompaña I.E. San Francisco de Asís tras amenazas a docentes

Medellín, Antioquia

Durante tres días, los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de Asís, en Medellín, permanecieron desescolarizados luego de que al menos cuatro docentes reportaran amenazas. La situación llevó a suspender las clases mientras se buscaban condiciones para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

La Secretaría de Educación de Medellín informó que desde este miércoles la Policía Nacional acompaña las instalaciones del colegio y que ya se establecieron conversaciones con los directivos docentes y los maestros para avanzar en el regreso a la normalidad.

Esperan retomar las clases este jueves

Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación de Medellín, explicó que el acompañamiento de las autoridades busca permitir que las actividades académicas se reanuden.

“Ya a partir de hoy tenemos la presencia de nuestra Policía Nacional también acompañando la Institución Educativa de San Francisco de Asís, tenemos ya conversación con los directivos docentes, con los maestros y hoy podemos pues decir que ya con este acompañamiento vamos a tener una normalidad rápidamente en la institución educativa”.

La expectativa de la administración distrital es que este jueves los estudiantes puedan cumplir nuevamente una jornada académica normal, después de los cuatro días en los que no hubo clases por las condiciones de seguridad reportadas por los docentes.

La secretaria señaló que el acompañamiento policial busca atender la situación y generar las condiciones necesarias para que profesores y estudiantes puedan regresar al colegio.