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30 sep 2026 Actualizado 14:52

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Pensionarse antes reduce el monto del dinero: experta sobre aumentó de edad de pensión para mujeres

La decana de economía de la Universidad Javeriana, Luz Karime Abadía, se refirió sobre la propuesta de aumentar la edad de jubilación para las mujeres.

La decana de economía de la Universidad Javeriana, Luz Karime Abadía, se refirió sobre la propuesta de aumentar la edad de jubilación para las mujeres

La decana de economía de la Universidad Javeriana, Luz Karime Abadía, se refirió sobre la propuesta de aumentar la edad de jubilación para las mujeres

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Luz Karime Abadía, decana de la facultad de economía de la Universidad Javeriana pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre la propuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien planteó aumentar la edad de jubilación para las mujeres y su unificación con los hombres.

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Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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