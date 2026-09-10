Fenalco Nariño pide a la Secretaría de Tránsito mayores controles en Pasto

Pasto- Nariño

A través de un derecho de petición, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Nariño, solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto un informe detallado sobre las acciones que se vienen implementando en la ciudad, debido a las diferentes conductas que afectan la movilidad, la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito en la ciudad.

El gremio indicó que recibe constantemente inquietudes de comerciantes, trabajadores y ciudadanos por comportamientos que, según los reportes, se presentan especialmente en sectores de alta actividad comercial y afluencia peatonal.

Entre las principales conductas que motivan la preocupación se encuentran la circulación de motocicletas en contravía, el tránsito por andenes y ciclorrutas, el uso de placas alteradas, levantadas u ocultas, el irrespeto de los semáforos y pasos peatonales, la conducción sin casco y el transporte de pasajeros por encima de los límites permitidos.

Fenalco también llamó la atención sobre el exceso de velocidad, el zigzagueo entre vehículos, las maniobras peligrosas conocidas como “canguro”, las competencias ilegales y el transporte de cargas extradimensionadas sin los controles o permisos correspondientes.

¿Qué pide el gremio de los comerciantes?

En el derecho de petición además solicita informar sobre las estrategias, planes y programas que actualmente desarrolla la Secretaría de Tránsito para prevenir, controlar y sancionar estas conductas. Así mismo solicitó informar si existe un plan específico para reforzar los controles en corredores comerciales, institucionales, educativos y zonas con alta circulación de peatones, sumado esto a el número de operativos y comparendos impuestos en relación con las infracciones que se cometen en la ciudad por los distintos actores viales.

Preocupación por la capacidad operativa del Transito en Pasto

Fenalco también indaga sobre la capacidad actual de la Secretaría de Tránsito para realizar controles en las vías de la ciudad y su evolución en los últimos cinco años.

Otro de los interrogantes planteados está relacionado con los corredores y sectores donde se concentra el mayor número de infracciones o siniestros viales asociados a estas conductas.

El gremio espera la respuesta de la entidad ante la preocupación que existe entre los comerciantes y ciudadanos en general frente a la problemática de movilidad e inseguridad que se deriva de la ausencia de controles constantes que se requieren en la capital de Nariño.

Fenalco pidió conocer cuáles son los puntos priorizados, los criterios utilizados para identificarlos, las principales infracciones registradas y las acciones de control, prevención, señalización o regulación que se adelantan o están proyectadas.

La organización también preguntó por los mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Tránsito, la Policía Nacional y otras autoridades para fortalecer los controles.

Finalmente, solicitó información sobre nuevas medidas, herramientas tecnológicas y estrategias que puedan implementarse durante la presente vigencia para mejorar el cumplimiento de las normas y reducir los comportamientos que ponen en riesgo a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

Fenalco Nariño señaló que el propósito de la solicitud es contar con información objetiva que permita dimensionar la problemática y promover una mayor articulación entre las autoridades, el sector empresarial y la ciudadanía para avanzar hacia una movilidad más segura, ordenada y eficiente en Pasto.