Un colombiano y 3 españoles detenidos por agresión sexual grupal a exnovia de uno de ellos en España. Imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

La Policía Nacional ha detenido en una localidad de la comarca de la Horta Sud, en Valencia, a cuatro varones, tres de nacionalidad española y un colombiano, de edades comprendidas entre los 44 y los 53 años, por la agresión sexual en grupo a una mujer, exnovia de uno de ellos.

La víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales con su exnovio, el hermano y otros dos amigos bajo la amenaza de ser golpeada.

Los agentes averiguaron que la mujer fue obligada a mantener relaciones con su expareja y los otros tres detenidos, porque si se oponía, llegaban a agredirla físicamente y la amenazaban con difundir imágenes sexuales grabadas sin su consentimiento.

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