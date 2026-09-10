Un colombiano y 3 españoles detenidos por agresión sexual grupal a exnovia de uno de ellos en España
La captura se dio en una localidad de la comarca de la Horta Sud, en Valencia, España.
La Policía Nacional ha detenido en una localidad de la comarca de la Horta Sud, en Valencia, a cuatro varones, tres de nacionalidad española y un colombiano, de edades comprendidas entre los 44 y los 53 años, por la agresión sexual en grupo a una mujer, exnovia de uno de ellos.
La víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales con su exnovio, el hermano y otros dos amigos bajo la amenaza de ser golpeada.
Los agentes averiguaron que la mujer fue obligada a mantener relaciones con su expareja y los otros tres detenidos, porque si se oponía, llegaban a agredirla físicamente y la amenazaban con difundir imágenes sexuales grabadas sin su consentimiento.
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