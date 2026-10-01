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01 oct 2026 Actualizado 19:41

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Un año de Vive Claro: conciertos, empleo y turismo en Bogotá

Más de 300.000 personas han asistido a Vive Claro durante su primer año y ha recibido a más de 50 artistas de Colombia y otros países.

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En Vive Claro más de 300.000 personas han pasado durante su primer año de operación, un periodo en el que este escenario de Bogotá ha recibido a más de 50 artistas y eventos de distintos formato.

Por su tarima han pasado artistas como Green Day, Guns N’ Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Shakira, Blessd, My Chemical Romance y Ed Sheeran. También se han realizado eventos como Claro Fútbol Fest y Voces por la Vida.

De acuerdo con las cifras entregadas por Vive Claro, más de uno de cada cuatro asistentes llegó desde una ciudad diferente a Bogotá y el 8% lo hizo desde otros países. Entre los visitantes nacionales están Medellín, Cali, Barranquilla, Soacha y Bucaramanga.

Detrás de las luces y los conciertos también hay movimiento para otros sectores de la ciudad

Y no podemos dejar a un lado lo que ha generado Vive Claro en empleos en cada espectáculo. En las áreas de alimentos y bebidas trabajan cerca de 620 personas por evento. En el primer año se vendieron más de 131.000 cervezas, 76.000 unidades de agua, 50.000 hamburguesas y más de 12.000 sándwiches.

Diego Cuevas

Diego Cuevas

Según el balance presentado por el escenario, durante estos primeros doce meses se generaron más de 36.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

El escenario también ha servido como punto de apoyo para iniciativas sociales

Tras el terremoto del 10 de agosto, por ejemplo, funcionó como centro de acopio y voluntariado para recibir ayudas destinadas a las personas afectadas.

Después de un año, el balance no solo se mide por los artistas que han pasado por la tarima o por la cantidad de personas que han asistido a los conciertos. También por los trabajadores que hacen posible cada evento, los visitantes que llegan desde otras ciudades y países y la actividad que se mueve alrededor de cada espectáculo.

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