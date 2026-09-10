Expresidente de Paraguay cumple seis años secuestrado, su familia exige respuestas

Los secuestradores han hecho algunas exigencias, pero no dejaron un canal de negociación: comisario Nimio Cardozo sobre Óscar Denis (foto). Foto: Getty Images / NORBERTO DUARTE( Thot )

Familiares, correligionarios y allegados exigieron “respuestas” al Estado paraguayo por el secuestro del exvicepresidente Óscar Denis, cuando se cumplen seis años del hecho atribuido a la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sin que se conozcan pruebas de vida ni de su condición de salud.

“Han pasado seis años desde que secuestraron a nuestro papá y el Estado paraguayo todavía no puede decirnos dónde está”, dijo Beatriz Denis, hija del exvicepresidente, acompañada de sus hermanas Lorena y Silvana, durante una conferencia de prensa desde el departamento de Concepción (norte).

El secuestro

Óscar Denis, vicepresidente durante el periodo del mandatario Federico Franco (2012-2013), fue secuestrado el 9 de septiembre de 2020 por hombres armados cuando viajaba en el vehículo con el que había salido de su estancia ganadera llamada Tranquerita, entre Concepción y el vecino departamento de Amambay.

Al respecto, Beatriz Denis afirmó que, luego de seis años, no ha existido “una campaña nacional seria, permanente y sostenida destinada a obtener información” sobre su secuestro.

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“Seis años sin resultados no pueden considerarse normales, constituyen una deuda con nuestra familia y con todo el país”, enfatizó.

¿Un caso archivado?

También el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del que Denis fue presidente del directorio, reclamó “con toda su fuerza” su liberación y advirtió al Gobierno que el caso “de ninguna manera constituye un expediente archivado ni una historia que el paso del tiempo pueda clausurar”.

“El PLRA exige hoy acciones verificables, respuestas concretas y sin dilaciones sobre la situación de su búsqueda, qué diligencias se realizaron para dicho fin, cuáles siguen vigentes y, sobre todo, qué planes tiene el Estado paraguayo para dar con su paradero”, agregó el partido en un comunicado.

De igual forma se pronunció el senador Rafael Filizzola, del opositor Partido Democrático Progresista, quien pidió al Gobierno paraguayo “demostrar verdadera voluntad” y convertirla en acciones para dar solución al caso.

“La familia Denis merece respuestas y el Paraguay también”, insistió el legislador.

El último contacto del expresidente

La última persona que tuvo contacto con Óscar Denis fue Adelio Mendoza, con quien fue secuestrado por el EPP, pero luego liberado a los cinco días.

Según una publicación del diario Última Hora, Mendoza afirmó que ambos fueron trasladados a pie en el bosque hacia un campamento de la guerrilla.

El trabajador relató que Denis tenía serias dificultades para desplazarse y que con el paso de los días la salud del exvicepresidente comenzó a “deteriorarse rápidamente”.

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El EPP también mantiene en cautiverio desde el 5 de julio de 2014 al policía Edelio Morínigo.

Mientras que el ganadero Félix Urbieta fue secuestrado en 2016 por el Ejército del Mariscal López (EML), un grupo separado del EPP.

Hoy, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades de “redoblar los esfuerzos de búsqueda, investigación y esclarecimiento” de todos estos secuestros, al apuntar que “el paso del tiempo no puede significar olvido ni resignación”.