Secuestran a reconocida comerciante en Convención, Norte de Santander

Norte de Santander.

La comunidad de Convención, Norte de Santander, reportó el presunto secuestro de Ilda Bayona, reconocida comerciante del municipio y agente de pastoral de la parroquia Monte Carmelo.

De acuerdo con información de la comunidad, la mujer habría sido privada de la libertad cuando se disponía a ingresar a su vivienda.

Hombres armados la habrían abordado y posteriormente se la llevaron en una motocicleta con rumbo desconocido.

Bayona es propietaria de un reconocido establecimiento comercial dedicado a la venta de ropa y calzado en Convención.

Además, hace parte de la comunidad católica del municipio y se desempeña como proclamadora de la palabra en la parroquia Monte Carmelo.

Tras conocerse el hecho, habitantes de Convención permanecen atentos a la información de las autoridades, mientras avanzan las labores para establecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición y determinar el paradero de la comerciante.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre los responsables del hecho ni sobre una eventual exigencia económica por su liberación.

En Norte de Santander, las autoridades indican que, actualmente, por lo menos unas 30 personas permanecen privadas de la libertad.