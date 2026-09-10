Francia retirará su apoyo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para su reelección

Según informó Le Monde, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) va ‌a retirar su apoyo ‌a la candidatura de Gianni Infantino, actual presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), para la reelección en el cargo el año que viene.

Infantino, que ⁠aspira a un nuevo mandato como presidente de la FIFA, ha sido objeto de críticas por ‌su gestión del caso de la tarjeta roja a Folarin Balogun en el Mundial y por otras cuestiones relacionadas con ‌la gobernanza.

Cabe recalcar que Infantino ha sido objeto de críticas globales, que ya habían derivado en la pérdida del respaldo de la Federación Noruega de Fútbol (FNF).

El principal detonante de la crisis fue su intento de privatizar los activos más valiosos del fútbol a través del proyecto FIFA Forward Enterprise, un plan multimillonario para vender acciones de la Copa del Mundo a fondos de inversión privados que fue frenado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) bajo la amenaza de un “boicot”.

A esto se suman los cuestionamientos por su estilo de gobernanza “centralizado”, la presunta manipulación de decisiones por favoritismos políticos y un estilo de vida desconectado de la realidad, pues críticos aseguran que el uso excesivo de jets privados contradice los discursos de sostenibilidad de la organización.

Por otra parte, se le acusa de liderar una “americanización” forzada del deporte que prioriza el espectáculo y el negocio publicitario por encima de la tradición futbolística.

Además, algunos directivos de ligas europeas denunciaron que durante el Mundial de 2026 se impusieron pausas comerciales artificiales disfrazadas de “hidratación” en estadios climatizados, transformando los partidos en eventos fragmentados al estilo de la NFL o la NBA.

Esta combinación de mercantilismo, escándalos de gobernanza e impacto ecológico ha desgastado su imagen y ha complicado de manera definitiva su panorama político de cara a las próximas elecciones de la FIFA.

La FFF no ha confirmado la noticia y aseguró que la reunión ‌de su comité ejecutivo aún no ha concluido.