Capturan a alias ‘Calibre 12’ por presunto hurto de cable en Turbaco

Un hombre conocido como alias ‘Calibre 12’, de 24 años, fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Cartagena, señalado de participar en el presunto hurto de cableado en una institución educativa ubicada en Turbaco, Bolívar.

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El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando uniformados realizaban labores de patrullaje y recibieron una alerta del personal de vigilancia sobre la presencia de dos personas que habrían ingresado a un área interna del establecimiento donde se encuentran instalados los paneles solares.

Los policías llegaron al lugar y encontraron a los dos individuos, quienes, al notar su presencia, emprendieron la huida. Durante la persecución, uno de ellos arrojó un bolso que contenía cableado que, según las autoridades, habría sido sustraído de las conexiones de los paneles solares.

La reacción de los uniformados permitió interceptar a uno de los presuntos implicados, quien fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto.

La Policía indicó que adelanta las investigaciones para determinar si el detenido estaría relacionado con otros casos de hurto cometidos bajo una modalidad similar.