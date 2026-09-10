Santa Catalina construye seis nuevas aulas para fortalecer la educación

La Administración Municipal de Santa Catalina, liderada por el alcalde Arnaldo Beltrán, avanza en la construcción de seis nuevas aulas en la Institución Educativa Felipe Santiago Escobar, con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura para estudiantes y docentes.

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El proyecto contempla una infraestructura distribuida en tres niveles, con dos salones por piso, cada uno con un área aproximada de 66 metros cuadrados. Los espacios son diseñados bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta las condiciones requeridas para garantizar ambientes adecuados de aprendizaje.

La obra cuenta con una inversión superior a los $1.200 millones y se proyecta que beneficie a 246 estudiantes, quienes tendrán acceso a espacios más amplios y confortables para desarrollar sus actividades académicas.

Además, las aulas serán entregadas dotadas y equipadas con sistemas de aire acondicionado, buscando mejorar las condiciones de permanencia dentro de los salones tanto para los alumnos como para el personal docente.