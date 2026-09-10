Gobernación inicia obras de la nueva sede de Bellas Artes en La Matuna

La Gobernación de Bolívar dio inicio a las obras de recuperación y adecuación del antiguo edificio de la Lotería de Bolívar, ubicado en el sector de La Matuna, en el Centro Histórico de Cartagena, que será convertido en una nueva sede de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac).

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El proyecto, denominado Unibac La Matuna, contempla la transformación de un inmueble de diez pisos en un moderno espacio destinado a la formación académica y cultural. El acto de inicio fue encabezado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, junto a la rectora de Unibac, Sacra Nader, y los responsables de la ejecución de la obra.

Arana destacó que la iniciativa permitirá recuperar un inmueble patrimonial y ponerlo al servicio de la educación y la cultura del departamento.

“Hoy no solo comienza la transformación de un edificio, comienza una nueva etapa para la transformación de la educación”, afirmó el gobernador.

El mandatario señaló que el proyecto venía siendo proyectado desde años anteriores y que su administración decidió impulsar los estudios y gestionar los recursos necesarios para iniciar su ejecución.

El inmueble pertenece a Unibac desde agosto de 2022 y cuenta con licencia de construcción para su readecuación y reforzamiento estructural. Los diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulico-sanitarios, eléctricos, de transporte vertical y climatización también se encuentran adelantados.

Una nueva sede para formar talentos

Unibac La Matuna estará enfocada principalmente en la Facultad de Diseño y Comunicación, que actualmente ofrece los programas de Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual.

La nueva infraestructura contará con espacios como la Galería de Arte #TalentoUnibac, Tienda Unibac, dos auditorios, cuatro laboratorios de informática, cuatro talleres de diseño industrial, aulas audiovisuales, salas de junta, restaurante universitario y una terraza mirador 360°.

La rectora Sacra Nader resaltó el respaldo de la Gobernación para materializar el proyecto y señaló que la nueva sede permitirá ampliar las oportunidades de formación para los jóvenes del departamento.

Además, la infraestructura contribuirá a descongestionar la sede de San Diego y permitirá disponer de más espacios para los programas de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Música y otras áreas académicas.

También se proyecta fortalecer la formación en turismo mediante el programa de Administración Turística y del Patrimonio, de modalidad híbrida, actualmente en trámite ante el Ministerio de Educación Nacional.