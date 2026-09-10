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10 sep 2026 Actualizado 19:58

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DATT habilita turnos digitales para agendar trámites por WhatsApp

Los ciudadanos podrán programar su atención con anticipación en las sedes de Ronda Real, Manga y El Espinal a través de Catalina

Foto suministrada: Alcaldía de Cartagena.

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Cartagena
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El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), en coordinación con la Oficina Asesora de Informática, habilitó un sistema de agendamiento de turnos digitales por WhatsApp para facilitar la realización de trámites y reducir los tiempos de espera.

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La herramienta funciona a través de Catalina, la asistente virtual del DATT, mediante el número 323 319 0810. Los ciudadanos podrán comunicarse por WhatsApp y seguir las instrucciones para programar su atención.

El servicio permite seleccionar entre las tres sedes oficiales del DATT en la ciudad: Ronda Real, Manga y El Espinal, de acuerdo con la disponibilidad de cada una.

Una vez asignado el turno, el usuario podrá acudir a la sede correspondiente en la fecha y hora programadas, evitando filas y organizando con anticipación la realización de sus trámites.

El director del DATT, José Ricaurte, destacó que la implementación de esta herramienta busca mejorar la experiencia de los ciudadanos y facilitar el acceso a los servicios de la entidad.

Además del canal de WhatsApp, los usuarios pueden acceder al servicio de agendamiento a través de la página web oficial del DATT.

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