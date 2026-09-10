Actores festivos de Cartagena aprueban reglamento y eligen comité

Con la participación de portadores de trayectoria, actores emergentes y colectivos, se realizó la Asamblea General de Actores Festivos de Cartagena de Indias, convocada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

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Durante el encuentro, desarrollado en el Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa, los participantes aprobaron por unanimidad el reglamento interno y eligieron el comité de acompañamiento que participará en las próximas mesas de trabajo.

La jornada también permitió socializar la caracterización de los actores festivos y resolver inquietudes relacionadas con la convocatoria de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de 2026.

De igual manera, la asamblea estableció la hoja de ruta para avanzar hacia la elección del Consejo de Área de Actores Festivos, con el propósito de fortalecer la representación del sector ante la institucionalidad y promover una mayor organización de las manifestaciones culturales de la ciudad.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, destacó la participación de los portadores y calificó la aprobación unánime del reglamento como un avance en la organización y dignificación de la cultura festiva de Cartagena.

Los representantes de diferentes manifestaciones tradicionales también resaltaron la importancia de contar con espacios de participación para definir asuntos relacionados con las fiestas y fortalecer los procesos de formación y organización del sector.

Entre los temas que continuarán en las mesas de trabajo estarán los compromisos institucionales y la agenda cultural relacionada con las Fiestas de Independencia 2026.