Tres muertos y una persona herida dejan ataques armados contra parejas en el Tolima: esto se sabe

Tolima

En las últimas horas se han presentado dos atentados contra parejas en municipios del Tolima, los cuales dejan un balance parcial de tres personas muertas y una gravemente herida. Los hechos ocurrieron en zonas rurales de Roncesvalles y Rovira.

El primer crimen se registró la mañana del martes 8 de septiembre en la vereda El Cedral de Roncesvalles, en el occidente del Tolima, donde fueron hallados los cuerpos de una mujer y un hombre con heridas de arma de fuego. Los cadáveres fueron encontrados en una zona ubicada a cerca de una hora y media del casco urbano del municipio.

“De acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre y una mujer, quienes presentan, al parecer, heridas con arma de fuego. En este momento, los hechos son materia de investigación. Un equipo de Policía Judicial adelanta las labores correspondientes con el propósito de esclarecer las circunstancias”, manifestó el capitán Jhonatan Sánchez, comandante del Distrito de Policía de Rovira.

El oficial también reportó un crimen sobre las 8:30 de la noche del mismo 8 de septiembre, ocurrido en la vereda Pastales de Rovira, donde también fueron atacados con arma de fuego un hombre y una mujer al interior de la vivienda de una finca. El hombre murió en el lugar de los hechos y la mujer sobrevivió.

“Un hombre falleció debido a la gravedad de las heridas. Asimismo, una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial de Ibagué, donde permanece bajo observación médica”, agregó el oficial.

Las autoridades avanzan en la identificación de las cuatro personas atacadas, en medio de la escalada de violencia que afronta el Tolima, con un aumento superior al 65 % de los homicidios en el primer semestre de 2026.

Aunque se desconocen los móviles de los crímenes, se conoce que en la zona hacen presencia las disidencias de las Farc, con el frente Joaquín González, de la facción de alias “Calarcá”.