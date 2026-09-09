Ibagué tiene listo el primer plan parcial público: se construirán más de 3 mil viviendas

Ibagué

La secretaria de Planeación de Ibagué, Daniela Cabrera, anunció en la conversación Retos de Ciudad de Prisa Media realizada en el edificio M30 que en un tiempo récord se logró la concertación con Cortolima para que se convierta en realidad el primer plan parcial público que tendrá la ciudad.

“Nos decían que nos íbamos a demorar hasta dos años en la corporación en la concertación de este plan parcial público donde vamos a tener más de 3 mil unidades viviendas VIS y VIP, vamos a poder realizar de la mano del privado el desarrollo”, dijo Daniela Cabrera.

Se llamará el plan parcial La Paz, el terreno está ubicado en el predio la pista que está sobre la vía al Aeropuerto Perales. “Hoy luego de 9 meses podemos tener un plan parcial concertado y que esperamos sacar el decreto de este plan parcial en los próximos meses”.

Caracol Radio conoció que desde que se contempló este plan parcial se determinó que se llamaría La Paz debido a que allí se tendrán elementos en el que se les hará un reconocimiento a las víctimas. A la vez se tendrán en cuenta las opiniones entregadas por los niños durante la construcción del plan de desarrollo.

“Los niños nos decían con los Legos, con diferentes estrategias que querían ver en este plan parcial, pero puedo decir que lo que los niños nos pidieron va a estar el decreto del plan parcial”, puntualizó Daniela Cabrera.

El plan parcial La Paz tendrá más de 3 mil metros cuadrados de espacio público, equipamiento y su desarrollo constructivo tiene una proyección a 30 años de la mano del sector privado.