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09 sep 2026 Actualizado 12:37

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Cúcuta

Capturan integrante de las Autodefensas Unidas de la Sierra

El operativo se desarrollo en Cáchira

Cúcuta
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Norte de Santander

El Ejército Nacional capturó en las últimas horas en el municipio de Cáchira, alias “Macho Rusio”, presunto integrante de la estructura Resistencia Campesina de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

La operación fue desarrollada por tropas de la Quinta Brigada , en coordinación con la policía del departamento de Norte de Santander.

Durante el allanamiento de las autoridades judicialesfueron incautadas cuatro armas de fuego y municiones de diferentes calibres.

Su captura afecta las capacidades de inteligencia delictiva, almacenamiento y ocultamiento de armas de esta estructura criminal, debilitando sus intenciones de intimidar a las comunidades del nororiente colombiano.

En varias zonas del departamento las autoridades han alertado sobre la presencia de esta organización al margen de la ley que entró en disputa del territorio con otros grupos criminales.

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