Barcelona vs Feyenoord EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Champions League. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La primera jornada de la Champions League 2026-27 sigue su curso este miércoles 9 de septiembre con el duelo entre el FC Barcelona y el Feyenoord en el Camp Nou. Se estrena la banda de Hansi Flick en el torneo que tiene pendiente.

Precisamente, el entrenador alemán ha introducido cinco cambios respecto a la alineación titular que jugó en Valencia, con la entrada de Kounde, Christensen, Cancelo, Olmo y Adeyemi.

Así las cosas, Jules Kounde ha entrado por el sancionado Eric Garcia, Andreas Christensen en la posición de Gerard Martín, Joao Cancelo por el joven Xavier Espart, Dani Olmo por Fermín López y Kevin Adeyemi por Anthony Gordon.

El Barça para el estreno en la presente Champions jugará con: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Barcelona vs Feyenoord por la Champions League