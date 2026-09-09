Robar una esmeralda, la misión de Machado en la película “Piedras preciosas”

Cine

Integrantes de las realezas, multimillonarios, poderosos, famosos y las joyerías más prestigiosas del mundo se jactan de tener en sus colecciones esmeraldas colombianas extraídas de los socavones del noroccidente boyacense y pulidas por expertos talladores de piedras preciosas.

En LO MÁS CARACOL hablamos con el director de cine Simón Vélez por su película “Piedras Preciosas”, que se pone en las salas cinematográficas colombiana el 10 de septiembre. Es una historia en la que Machado, un colombiano trabajador migrante en Francia, es contratado y obligado a regresar a Colombia para robar una esmeralda.

La historia explora las dificultades que los migrantes latinoamericanos en Europa tienen que afrontar en su búsqueda de mejorar su calidad de vida. También pone en evidencia cómo, en ocasiones, terminan aceptando propuestas que no los convencen, impulsados por la necesidad económica.

El argumento

Las esmeraldas colombianas han conquistado vitrinas, colecciones privadas y mercados internacionales durante siglos. Con esos antecedentes y contexto se construye el relato de “Piedras Preciosas”, la más reciente producción dirigida por Vélez, quien propone una historia marcada por la codicia, la necesidad y la búsqueda de un futuro mejor, que se convierten en los motores de una arriesgada aventura.

Le puede interesar: El libro “Lo que no tiene nombre” de Piedad Bonnett ahora es obra teatral

El protagonista es Machado, un colombiano que reside en Francia y trabaja en la vendimia, recolección o cosecha de las uvas destinadas a la producción de licores como vino, labor que apenas le permite sostenerse en medio del elevado costo de vida europeo. La rutina cambia cuando entra en contacto con Madame Chiara, una coleccionista de joyas que le ofrece una suma de dinero imposible de rechazar a cambio de regresar a Colombia y robar una esmeralda.

Según explicó el director, el personaje había intentado dejar atrás una vida ligada a actividades irregulares. Sin embargo, la tentadora oferta termina arrastrándolo nuevamente a situaciones que creía superadas. “Esta mujer lo seduce con una muy buena oferta y termina aceptando la propuesta”, relató el cineasta durante la entrevista.

Actores y personajes

Aunque la trama gira alrededor de Machado, la historia está acompañada por una serie de personajes que enriquecen el recorrido del protagonista. Entre ellos aparece Vera, interpretada por Sofía Jaramillo, encargada de recibirlo en Colombia y ayudarlo a ejecutar la misión encomendada desde Europa. También sobresalen la novia francesa del protagonista, interpretada por Laura Taurines, y un singular esmeraldero que representa a esos negociantes tradicionales que suelen encontrarse en distintos rincones del país.

Lejos de definirse únicamente como un drama social, Simón Vélez asegura que la producción navega por varios géneros. La película mezcla elementos de crimen, aventura y comedia, al tiempo que, apuesta por una narrativa visual marcada por la música, el color y una atmósfera cercana a lo onírico. “Es principalmente una experiencia sensorial”, señaló el director.

La inspiración para la película surgió de un largo proceso creativo desarrollado junto al actor Juan Lugo, protagonista de la historia. Ambos compartían desde hacía años la intención de producir una cinta de aventuras con influencias del cine clásico y de las historias de gánsteres, una idea que terminó tomando forma en esta producción.

Carrusel de festivales

Antes de su llegada al público colombiano, la película ya empezó a construir un recorrido internacional destacado. “Piedras Preciosas” fue presentada en el Festival de Berlín, donde registró cuatro funciones con sala llena, y posteriormente obtuvo el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Además, ha tenido presencia en certámenes de Buenos Aires y continuará en festivales de Brasil y China.

Le puede interesar: Así se produjo la película Pacifico: Hablan Riccardo Gabrielli , Sebastián Eslava y Hernán Rodríguez

La historia también propone un viaje físico y emocional por Colombia. Una vez regresa al país, Machado debe enfrentarse al ritmo acelerado del centro de Medellín y a los paisajes montañosos que atraviesa durante su búsqueda. En el camino, diversos acontecimientos lo obligan a cuestionar el verdadero destino de la piedra preciosa y, al mismo tiempo, el suyo propio.

Con un elenco integrado por Juan Lugo, Laura Taurines, Sofía Jaramillo, Gira Plaza, Daniel Cortés, Fernando Patiño y el propio Simón Vélez, la producción llegará a las salas de cine del país a partir del 10 de septiembre, en una apuesta que combina la riqueza simbólica de las esmeraldas colombianas con una historia de migración, ambición y supervivencia.

Para el director, el trabajo ya cumplió su cometido. “Estoy súper contento con el resultado”, afirmó al destacar el esfuerzo colectivo detrás de la realización. Mientras la película inicia su recorrido comercial en Colombia, Vélez ya concentra su atención en futuros proyectos cinematográficos, convencido de que cada historia abre el camino hacia la siguiente