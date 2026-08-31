“No es la plata, eres tú”: el libro que invita a sanar la relación emocional con el dinero

Libros

Hablar de plata es algo cotidiano dentro de las familias y en las empresas, es prioridad para millones de personas. El entrenador en manejo de finanzas y ahora escritor Alejandro Torres llega con una propuesta diferente. Su libro “No es la plata, eres tú” parte de una idea que desafía muchas creencias tradicionales sobre el dinero: “ningún presupuesto funciona si no sanas primero lo que sientes”. La obra será presentada el 10 de septiembre en la Birriería Macha, ubicada en el Parque de la 93 de Bogotá, en un evento que contará con la participación de Alejandro Marín.

Durante una conversación en Lo Más Caracol, el escritor explicó que el dinero representa algo distinto para cada persona. Para algunos significa libertad, para otros oportunidades, progreso o tranquilidad. Sin embargo, insiste en que el dinero no define el valor de una persona. Por el contrario, sostiene que debe entenderse como una herramienta que permite acercarse a metas y sueños, sin convertirse en una medida de la identidad individual.

Emociones

Uno de los planteamientos centrales del libro gira en la dimensión emocional del dinero. Según Alejandro Torres, muchas de las decisiones financieras que toman las personas están influenciadas por sentimientos que, en la mayoría de los casos, pasan inadvertidos.

La tristeza, la culpa, la vergüenza o la ansiedad pueden convertirse en detonantes para gastar más de lo necesario o para tomar decisiones impulsivas. Desde esa perspectiva, el autor considera que buena parte de los problemas financieros no tienen origen exclusivamente en la falta de conocimiento técnico, sino en la incapacidad para reconocer cómo las emociones influyen en el manejo de los recursos.

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La obra también invita a reflexionar sobre las creencias heredadas dentro de las familias. Muchas personas crecen escuchando mensajes relacionados con el dinero que terminan condicionando sus decisiones en la adultez. Para el escritor, algunas de esas ideas pudieron tener sentido para generaciones anteriores, pero no necesariamente responden a las realidades actuales. Por eso, uno de los propósitos del libro es ayudar a identificar esas limitaciones y construir una relación más consciente con las finanzas.

Herramientas

Aunque el componente psicológico ocupa un lugar relevante en la publicación, el texto también ofrece recomendaciones concretas para la administración del dinero. Entre los temas abordados en el libro “No es la plata, eres tú” de Ediciones Urano, aparece el presupuesto, una herramienta que, según el autor, suele ser malinterpretada.

Lejos de considerarlo una restricción, Alejandro Torres plantea que un presupuesto permite decidir de manera intencional hacia dónde se dirigen los recursos, siempre en función de objetivos personales claros. La obra también aborda conceptos relacionados con el ahorro, las inversiones, los fondos de emergencia y el manejo responsable de las deudas.

Uno de los capítulos destaca la importancia de “ahorrar con nombre propio”, una idea que busca darle un propósito concreto al ahorro. Para el autor, guardar dinero sin una meta definida reduce la motivación y dificulta la constancia. En cambio, cuando esos recursos tienen un destino específico, ya sea un viaje, una vivienda o un proyecto personal, resulta más sencillo mantener la disciplina financiera.

El libro también dedica espacio a explicar qué son las deudas buenas y las deudas malas. Aunque tradicionalmente el endeudamiento suele verse de forma negativa, el autor recuerda que existen situaciones en las que puede convertirse en una herramienta para generar oportunidades y aumentar ingresos, siempre que se utilice de manera planificada.

Actualidad

Otro de los temas abordados es la evolución de la relación entre las personas y el dinero en un entorno cada vez más digital. Para Alejandro Torres, la tecnología ha facilitado el acceso a servicios financieros, productos de inversión y herramientas de ahorro que antes estaban reservados para sectores más reducidos de la población.

La aparición de nuevas plataformas y entidades financieras digitales ha incrementado la competencia y ampliado las opciones para los usuarios. Sin embargo, Torres insiste en que ninguna herramienta tecnológica será suficiente si las personas no desarrollan primero una relación saludable con su dinero.

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Como consejo final, el autor pone sobre la mesa una recomendación que considera fundamental para la realidad económica de muchos colombianos: “tener un fondo de emergencia”. En su opinión, contar con ese respaldo financiero puede marcar la diferencia frente a situaciones inesperadas y evitar que las personas recurran a endeudamientos que terminen afectando su estabilidad.

Con “No es la plata, eres tú”, Alejandro Torres busca abrir una conversación distinta sobre las finanzas personales. Una conversación en la que los números importan, pero donde las emociones ocupan un lugar tan determinante como cualquier cálculo o presupuesto.