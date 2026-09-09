Renta Joven: Prosperidad Social inició el pago del cuarto ciclo de 2026

Prosperidad Social informó que comenzó la entrega del cuarto ciclo de Renta Joven de 2026, con recursos destinados a 2.722 participantes del programa en todo el país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la entidad, 1.557 jóvenes que tienen registrada una cuenta bancaria recibieron el abono correspondiente desde el 3 de septiembre, mientras que otros 1.171 estudiantes que reciben el beneficio mediante giro podrán reclamarlo desde el 4 y hasta el 11 de septiembre en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros.

Para este ciclo, Prosperidad Social destinó una inversión de $1.091 millones. Los recursos corresponden a diferentes conceptos según el tipo de beneficiario: los estudiantes de instituciones de educación superior recibirán transferencias relacionadas con la subsanación de matrícula del primer semestre de 2026, mientras que los aprendices del SENA recibirán los recursos correspondientes a abril y mayo de este año.

El cuarto ciclo estaba inicialmente previsto para finales de agosto, pero fue reprogramado por Prosperidad Social con el propósito de garantizar los procedimientos técnicos y normativos relacionados con la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

Este instrumento, diseñado por el Departamento Nacional de Planeación, busca establecer quiénes cumplen las condiciones para ingresar y permanecer en los programas de transferencias monetarias. La entidad decidió aplazar su aplicación mientras se realizaban procesos de verificación y ajuste para evitar que beneficiarios actuales quedaran por fuera de las transferencias de manera inesperada.

Jóvenes podrán actualizar sus datos

Prosperidad Social también habilitó el Portal del Joven entre el 3 y el 11 de septiembre para que los participantes puedan gestionar novedades que tendrán efecto a partir del quinto ciclo de 2026.

Entre los trámites disponibles se encuentran la actualización de datos básicos, registro de graduación de bachiller para jóvenes suspendidos, subsanación de suspensiones por condiciones socioeconómicas, retiro del programa, aplazamiento y cambio de programa de formación.

La entidad recomendó a los participantes ingresar al Portal del Joven y verificar que su información se encuentre actualizada para evitar inconvenientes en los próximos ciclos de Renta Joven.