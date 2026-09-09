‘Las Mujeres del Maíz’ llega al Teatro Adolfo Mejía con un homenaje a la mujer campesina

El Teatro Adolfo Mejía abrirá sus puertas este sábado 12 de septiembre para recibir Las Mujeres del Maíz, una puesta en escena de teatro comunitario que busca rendir homenaje a las mujeres campesinas y preservar los saberes ancestrales del Caribe.

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La obra, creada por la Corporación Ruleli, agrupación con más de 15 años de trayectoria artística, fue seleccionada por segunda vez como ganadora de la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026, lo que le permitirá regresar al escenario patrimonial de Cartagena.

Escrita y dirigida por Ruby Flórez, la propuesta lleva al escenario una reflexión sobre el papel histórico de las mujeres como guardianas de las semillas, las tradiciones y los conocimientos transmitidos de generación en generación.

A través del teatro, Las Mujeres del Maíz aborda temas relacionados con el cuidado de la naturaleza, la protección de las raíces culturales, la memoria comunitaria y el valor de las mujeres campesinas en la construcción de la sociedad.

La directora general del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón, destacó la importancia de que los escenarios culturales de la ciudad también sean espacios para procesos comunitarios.

“Nos llena de orgullo ver cómo agrupaciones de gran trayectoria resultan ganadoras de esta convocatoria por segunda ocasión y regresan al Teatro Adolfo Mejía para compartir propuestas que fortalecen el tejido social, ponen en valor nuestras tradiciones y permiten que toda la ciudadanía disfrute de las artes escénicas de manera incluyente”, señaló.

Para Ruby Flórez, regresar al Teatro Adolfo Mejía representa además un reconocimiento al trabajo desarrollado por la Corporación Ruleli.

Con Las Mujeres del Maíz, el colectivo busca mostrar “el sentir campesino, el amor por la tierra y la fuerza de la mujer Caribe”, al tiempo que reivindica el teatro comunitario como una herramienta para preservar saberes, unir a las familias y generar transformaciones sociales.

La producción y fotografía están a cargo de Andrés Castro Reyes, mientras que la música original fue creada por Luis Messino Montes. El diseño de vestuario y escenografía corresponde a Yomaira Aguilar, y el maquillaje artístico está a cargo de Ana Vanegas.

La función será este sábado 12 de septiembre a las 5:00 de la tarde, estará dirigida a público de todas las edades y tendrá entrada con aporte voluntario.