Arjona avanza en la recuperación de las funciones del Tránsito Municipal

La Alcaldía de Arjona adelanta acciones administrativas y jurídicas para recuperar plenamente las funciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, en medio de un proceso que mantiene suspendidos algunos trámites para los ciudadanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La situación se deriva de una decisión del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, emitida en el marco de una acción popular presentada por la Personería Municipal contra el municipio de Arjona, la Empresa de Tránsito y Transporte de Bolívar S.A.S. —Sociedad de Economía Mixta (ETT Bolívar)—, el Concejo Municipal y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La acción judicial estuvo relacionada con la protección de derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la transparencia en la gestión pública, frente a actuaciones relacionadas con la continuidad jurídica de ETT Bolívar y el Convenio de Asociación No. 0016011701 del 16 de enero de 2017.

De acuerdo con la Administración municipal, aunque ya venció el plazo establecido para entregar los accesos, la información y los equipos requeridos para retomar las funciones, el proceso aún no se ha completado.

Esta situación ha generado dificultades para continuar con algunos trámites ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), debido a que funcionarios de la Alcaldía no han podido acceder a equipos entregados en comodato por esta entidad.

Entre los procesos que permanecen pendientes se encuentran levantamientos de embargos, entrega de licencias y otras solicitudes realizadas por ciudadanos, quienes esperan que se normalice la atención.

El alcalde de Arjona, Gustavo Pérez Giraldo, manifestó que la prioridad de la Administración es garantizar la continuidad de los servicios y resolver los trámites represados.

“Necesitamos dar continuidad a los procesos y responderles a los ciudadanos cuyos trámites quedaron pendientes. No podemos permitir que los intereses particulares estén por encima del bienestar colectivo”, afirmó el mandatario.