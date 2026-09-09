Se acabó el lápiz y el papel: el DATT moderniza los comparendos en Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) recibió 20 nuevas comparenderas electrónicas, con las que la entidad alcanza un total de 120 equipos disponibles para los agentes encargados de regular la movilidad en la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La entrega fue realizada por el consorcio Servit, en el marco del proceso de modernización tecnológica que adelanta la Alcaldía de Cartagena para fortalecer los procedimientos relacionados con la imposición de órdenes de comparendo.

Los nuevos dispositivos cuentan con impresora y software especializado, herramientas que permiten a los agentes elaborar las órdenes de comparendo de manera más rápida y registrar la información directamente en el sistema una vez finalizado el procedimiento.

De acuerdo con el DATT, este proceso busca mejorar los mecanismos de control y seguimiento, reducir los tiempos asociados a la elaboración de los comparendos y facilitar la consulta de la información registrada.

José Ricaurte, director del DATT, destacó que la incorporación de tecnología también busca brindar mayores garantías a los ciudadanos durante los procedimientos.

“La tecnología es una aliada fundamental para garantizar procedimientos más ágiles, transparentes y ajustados a la legalidad. Con estas nuevas herramientas fortalecemos la labor de nuestros agentes y, al mismo tiempo, ofrecemos mayores garantías a los ciudadanos, porque cada procedimiento queda soportado y registrado en el sistema”, señaló Ricaurte.

Con las 20 nuevas unidades, el DATT llega a 120 comparenderas electrónicas disponibles para sus agentes, ampliando la capacidad tecnológica de la entidad para atender los procedimientos que se realizan diariamente en las vías de Cartagena.