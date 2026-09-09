Más de 160 niños participaron en la primera Liga de Robótica de Cartagena

Más de 160 niños, niñas y adolescentes participaron en la primera fecha de la Liga de Robótica Cartagena 2026, una iniciativa impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, en alianza con Robotic Minds.

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La jornada reunió a más de 24 equipos conformados por estudiantes que pusieron a prueba los conocimientos, proyectos y habilidades que han desarrollado durante su proceso de preparación. El encuentro combinó aprendizaje, creatividad y competencia, con diferentes desafíos diseñados para estimular el pensamiento estratégico y la capacidad de resolver problemas.

Durante esta primera fecha, los participantes se enfrentaron a competencias como Battle Bots, Sumo Robótico, Pista de Obstáculos y Batalla de Globos, modalidades en las que debieron aplicar conocimientos tecnológicos, trabajar en equipo y tomar decisiones frente a los retos planteados.

Miguel Jiménez, representante de Robotic Minds, destacó la participación de los jóvenes y el proceso que existe detrás de cada proyecto.

“Nos sentimos muy felices de ver cómo se está desarrollando la primera versión de la Liga de Robótica. Ver a más de 160 niños y jóvenes, más de 24 equipos participando, poniendo a prueba el proyecto que en todo este tiempo han venido desarrollando, mejorando y practicando, es algo que nos llena muchísimo de alegría”, señaló.

Jiménez también resaltó la importancia de generar espacios para que los menores puedan desarrollar sus capacidades. Según explicó, la experiencia demuestra el potencial de las nuevas generaciones cuando cuentan con herramientas y escenarios para poner en práctica sus conocimientos.

La jornada también contó con la participación de estudiantes del Gimnasio Bilingüe Altamar de Cartagena. Luis Miguel Graw, representante de la institución, destacó el entusiasmo de los alumnos y su participación en diferentes modalidades de la competencia.

La Liga de Robótica Cartagena 2026 se desarrolla con el apoyo de Oracle Academy y Veneplast, aliados de la iniciativa que busca acercar a niños, niñas y jóvenes a la ciencia, la tecnología y la innovación.