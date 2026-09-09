Carolina Poveda Rangel presentará su segunda novela en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

La escritora Carolina Poveda Rangel presentará el próximo lunes 14 de septiembre su segunda novela, La hija de dos mundos, durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

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El encuentro se realizará a las 4:00 de la tarde en el Salón de Editoriales Independientes y representará el regreso de la autora a este escenario, luego de que en la edición de 2024 presentara su primera novela, La historia de Helena: La hija de sangre y selva.

En su nueva obra, Poveda Rangel combina ficción histórica y narrativa social para construir una historia que parte de la pandemia de 2020. La protagonista es una estudiante de Comunicación Social que desarrolla una tesis alrededor de la identidad de unos huesos encontrados durante una excavación en Cartagena.

La investigación la llevará hasta 1510, en los territorios que actualmente corresponden a Turbaco, en el contexto de la muerte de Juan de la Cosa. A partir de una bitácora, la protagonista comienza a recorrer episodios relacionados con la fundación de Cartagena y personajes históricos como Pedro de Heredia, la India Catalina, Fray Tomás del Toro y Juan de la Cosa.

La historia posteriormente se traslada hasta Puerto Leguízamo, Putumayo, donde diferentes acontecimientos terminan conectando las vidas de dos mujeres cuyos destinos parecen estar relacionados a través del tiempo.

Aunque La hija de dos mundos puede leerse de manera independiente, la novela hace parte de una trilogía junto con La historia de Helena, proyecto literario en el que la autora explora temas como la misión individual, las vidas pasadas, el misticismo indígena y el poder del amor.

Una mirada desde la Amazonía

Carolina Poveda Rangel es una escritora independiente colombiana cuya obra ha estado vinculada con la realidad social y cultural de la Amazonía colombiana. Su primera novela, publicada en 2023, estuvo influenciada por su experiencia en Puerto Leguízamo, donde conoció de cerca las dinámicas humanas y culturales de la región.

La historia de Helena aborda asuntos como el conflicto armado, el reclutamiento forzado, las comunidades indígenas Huitoto y la búsqueda de reconciliación en medio de la violencia.

Su trabajo literario le ha permitido participar en espacios como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Miami Book Fair y la Feria Internacional del Libro de Bogotá.