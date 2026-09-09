Hospital de Santa Rosa de Lima estrena por primera vez servicio de rayos X

La ESE Hospital Local Santa Rosa de Lima puso en funcionamiento, por primera vez en su historia, una sala de rayos X para atender a los habitantes del municipio y de comunidades cercanas del norte de Bolívar.

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La apertura del servicio representa un nuevo avance en el fortalecimiento de la capacidad de atención de la institución, especialmente para pacientes que requieren estudios de radiología convencional y que anteriormente debían desplazarse hasta Cartagena u otros municipios para acceder a este tipo de diagnóstico.

El funcionamiento de la sala fue autorizado luego de que la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar otorgara al hospital la Licencia de Práctica Médica Categoría II, tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la operación de equipos que generan radiación ionizante.

De acuerdo con la resolución, el equipo funcionará exclusivamente en la sede principal de la ESE, ubicada en el barrio Redentor de Santa Rosa de Lima.

La gerente del hospital, Carmen Lucía Díaz, destacó la importancia de contar con este servicio por primera vez y señaló que su puesta en marcha hace parte del proceso de fortalecimiento de la institución.

“Nos llena de alegría poder anunciar que nuestra sala de rayos X abre oficialmente sus puertas al servicio de la comunidad. Es un logro muy importante porque nuestro hospital nunca había contado con este servicio”, afirmó.

La nueva capacidad permitirá apoyar el diagnóstico oportuno de lesiones, patologías y diferentes condiciones médicas que requieren estudios radiográficos, facilitando que los profesionales de la salud cuenten con información adicional para orientar la atención de los pacientes.