Congreso recibe proyecto de ley para combatir la desnutrición crónica infantil en Colombia

Más de 560 mil menores de 5 años tienen desnutrición crónica en Colombia. Foto: Getty / wweagle

Un proyecto de ley que busca crear una Política Nacional para la Prevención, Detección Temprana y Manejo Integral de la Desnutrición Crónica Infantil fue radicado este martes en el Congreso de la República, con el respaldo de más de 40 congresistas de diferentes sectores políticos.

La iniciativa es liderada por la senadora Norma Hurtado y busca fortalecer la respuesta del Estado frente a una problemática que actualmente afecta a 432.953 niños y niñas menores de cinco años en Colombia.

Durante la presentación del proyecto se advirtió que la desnutrición crónica puede generar consecuencias durante toda la vida, con impactos en el desarrollo cognitivo, la educación y los ingresos en la edad adulta.

La propuesta plantea fortalecer la prevención desde el embarazo y los primeros años de vida, mejorar la detección temprana de menores en riesgo y establecer mecanismos de coordinación entre las entidades responsables.