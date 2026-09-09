Obras del Hospital de Chaparral avanzan en 36 % en medio de vigilancia de la Procuraduría

Tolima

Luego de que la Procuraduría General de la Nación iniciara un proceso de vigilancia especial sobre las polémicas obras del nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral, el secretario de Salud del Tolima, Luis Eduardo González, le salió al paso a la entidad en una rueda de prensa.

El Ministerio Público advirtió que el proyecto, por $82.725 millones, carece de informes en el Secop sobre estados físicos y financieros, cronogramas, reportes de interventoría, actas de seguimiento, entre otros requisitos.

Sin embargo, el secretario de Salud aseguró que el proyecto, tras casi un año de ejecución, alcanza un 36,6 % de avance, lo que, según explicó, va acorde con las proyecciones iniciales de este contrato, que es el segundo adjudicado luego de que el primero se liquidara por incumplimientos del contratista.

“Estamos convencidos de que realizamos un ejercicio importante con la interventoría, con los contratistas y, de manera puntual, con el Hospital y la comunidad veedora”, afirmó el secretario, quien explicó que se realiza una auditoría mensual para verificar la correcta ejecución de los recursos.

La meta es culminar las obras del Hospital Regional San Juan Bautista de Chaparral el 2 de octubre de 2027, cuando se cumplirían los 24 meses de plazo de ejecución previstos inicialmente.

“Son más de 126 mil personas que están en diferentes municipios y concurren al hospital y pueden ser atendidos en este centro médico, donde se van a prestar servicios de alta complejidad. La idea es robustecer la red hospitalaria. Todos sabemos las situaciones que viven algunas instituciones y qué mejor que tener la región del sur con buenas respuestas para los pacientes”, señaló.

Ahora bien, todavía resta por asegurar los recursos para la dotación del hospital, que ascenderían por lo menos a $32.000 millones. Esta gestión se adelanta ante el Ministerio de Salud y Protección Social.

Hospital de Rioblanco

Otro proyecto que ha sufrido múltiples reveses para su construcción es el nuevo Hospital María Inmaculada de Rioblanco, que cuenta con una inversión superior a los $25.000 millones y tampoco refleja sus avances en la plataforma Secop.

“Sé que, por temas relacionados con imprevistos que se pueden presentar, no se ha logrado generar todos los cargues (en el Secop)”, puntualizó el jefe de cartera de Salud.

El periodo de ejecución de este proyecto es de 36 meses y, a la fecha, reporta un avance constructivo del 12,8 %.