Fiscalía acusa a la madre de Mia Kataleya por la muerte de la bebé en el Tolima

Tolima

La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación formal contra Laura Valentina López, joven de 22 años, recordada por ser la madre de Mia Kataleya, la bebé de seis meses que murió en Ibagué el pasado mes de mayo, al parecer por descuido de su progenitora.

En principio, la Secretaría de Salud del Tolima informó que había marcados signos de posible violencia sexual y física en la menor de apenas seis meses, quien fue atendida inicialmente en el Hospital San Rafael de El Espinal. Sin embargo, el caso dio un giro radical tras conocerse que la menor murió por complicaciones respiratorias derivadas, según la investigación, de un presunto descuido de su madre.

De acuerdo con la investigación, la niña comenzó a presentar síntomas respiratorios el 14 de mayo. No obstante, la madre no la habría llevado oportunamente a un servicio de salud. Solo hasta el 26 de mayo, ante la insistencia de terceros y el deterioro de la condición de la menor de edad, acudió al hospital de El Espinal.

Por la gravedad del cuadro clínico, que incluía episodios prolongados de fiebre y convulsiones, la niña fue remitida a un centro de mayor complejidad en Ibagué, donde murió al día siguiente.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa de muerte fue una neumonía que desencadenó un shock séptico”, precisó el ente acusador.

Para la Fiscalía, el deterioro progresivo de la salud de la niña y la ausencia de una atención médica oportuna constituirían elementos que permiten atribuir un presunto incumplimiento del deber de cuidado y protección por parte de la acusada.

La joven de 22 años deberá comparecer a juicio como posible responsable del delito de homicidio agravado, en la modalidad de comisión por omisión con dolo eventual. Ella permanece privada de la libertad en un establecimiento carcelario desde el pasado 4 de junio, fecha en la que fue judicializada.