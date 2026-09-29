“Es una herramienta efectiva”: abogado analiza la revocación de visas por parte de EEUU y lista OFAC
Javier Coronado Díaz, abogado internacional especializado en sanciones económicas, analizó implicaciones de las sanciones de visa sin notificación previa y con alcance familiar.
“Es una herramienta efectiva”: abogado analiza la revocación de visas por parte de EEUU y lista OFAC
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...