Libra de café colombiano se vendió en más de 160 dólares: caficultora explicó cómo lo preparó

Luz Ángela Rojas, caficultora colombiana que vendió una libra de café en más de 160 dólares

La caficultora Luz Ángela Rojas pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y contó los detalles de la preparación del café colombiano que se produjo en la finca Chorro Alto del municipio de Oporapa, en el departamento del Huila, y del cual vendió una libra en 161,50 dólares.

Rojas reveló que de una libra de café pueden salir alrededor de 100 tazas y contó las razones por la cual se vendió en más de 160 dólares.

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“Realmente llegaron muchos cafés que se presentaron a la subasta. Los jueces hicieron sus catas, ponderaron los cafés y, en nuestra categoría, que fue la de procesos experimentales, obtuvo la mayor puntuación que fue 91.13 puntos en taza”, explicó.

La caficultora también dio a conocer que influyó mucho el lugar de la siembra del café para producir estos resultados. “Está en un punto alto, ahí tenemos 1.600 metros sobre el nivel del mar, digamos, que no está súper alto, está como en un punto intermedio”, señaló.

De igual manera, Luz Ángela Rojas detalló cómo es el proceso de su preparación y apuntó que se enfocan en el proceso de cultivo.

“El proceso para llegar a este café ha sido de muchos años, de muchos procesos, porque nosotros nos enfocamos principalmente en el cultivo. Tenemos todo un proceso, desde la selección de las semillas, las siembras, tratar el cultivo y demás. Entonces hay años de trabajo”, afirmó.

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La caficultora también señaló que desde hace aproximadamente tres años han estado en un proceso de experimentar, innovar, de hacer diferentes procesos.

“En todo este camino hemos tenido éxitos, hemos tenido también errores y paso a paso hemos ido trabajando hasta lograr crear unos procesos que nos permiten obtener este café. Es la parte agronómica, pero también la parte de cosecha en la que trabajamos un montón”, señaló.

Escuche la entrevista completa:

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