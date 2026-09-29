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29 sep 2026 Actualizado 17:25

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¿Cómo se determinan bienes de trabajo forzoso? Experta explica reto de rastrear cadena de suministro

La abogada Tatiana Londoño Camargo aseguró que la presión de EE. UU. y Europa obliga a exportadores colombianos a demostrar que no utilizan trabajo forzoso.

¿Cómo se determinan bienes de trabajo forzoso? Experta explica reto de rastrear cadena de suministro

¿Cómo se determinan bienes de trabajo forzoso? Experta explica reto de rastrear cadena de suministro

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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