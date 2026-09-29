¿Cómo se determinan bienes de trabajo forzoso? Experta explica reto de rastrear cadena de suministro
La abogada Tatiana Londoño Camargo aseguró que la presión de EE. UU. y Europa obliga a exportadores colombianos a demostrar que no utilizan trabajo forzoso.
¿Cómo se determinan bienes de trabajo forzoso? Experta explica reto de rastrear cadena de suministro
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...