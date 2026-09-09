La Defensoría del Pueblo emite alerta para Amazonas y Vaupés

Bogotá

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta número 21 de este 2026 y la advertencia es para Amazonas y Vaupés. La inminente amenaza es por la disputa entre las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ por el control territorial y los corredores clave para mover sus economías ilegales.

La alerta advierte especialmente sobre las restricciones a la movilidad; las afectaciones a la vida, la integridad y la seguridad alimentaria de la población; y el carácter sistemático del reclutamiento forzado y la utilización ilícita de menores de edad.

Frente a este escenario que vulnera de manera diferencial a pueblos indígenas de especial protección constitucional, como Makuna, Barasano, Yukuna, Tanimuka, Bora, entre otros, así como a los pueblos en aislamiento voluntario Yurí y Passé en el Parque Nacional Natural Río Puré, la Defensoría del Pueblo formuló 22 recomendaciones para las autoridades con el fin de blindar a la población civil que esta en riesgo por cuenta de los grupos armados ilegales.

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

Dentro de las peticiones de la entidad es que sean activadas de inmediato los mecanismos de respuesta rápida de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), liderada por el Ministerio del Interior.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares deben desplegar medidas de disuasión y seguridad con estricto enfoque étnico y respeto al autogobierno indígena.

Entre tanto, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía y los gobiernos departamentales de Amazonas y Vaupés deben coordinar de inmediato misiones humanitarias de emergencia, investigar los crímenes y establecer rutas seguras para la salvaguarda de estas poblaciones.