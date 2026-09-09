Juez pidió a la Fiscalía investigar a Juliana Guerrero por falsedad ideológica en documento público

Justicia

El juez 46 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá compulsó copias para que la Fiscalía General de la Nación investigue a Juliana Guerrero por el delito de falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora.

La decisión del juez se basó en los hechos delictivos derivados de la entrega de diplomas y actas falsas que fueron enviadas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), con el fin de cumplir los requisitos y aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Señaló el juez que “se observa que, en el asunto sometido a estudio, al parecer se cometió una falsedad documental en calidad de determinadora que sirvió de medio utilizado para perpetrar un fraude procesal. Por esta razón, se efectuará la respectiva compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue a Juliana Andrea Guerrero Jiménez por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora”.

También dijo que Guerrero Jiménez acreditó títulos que no había conseguido para obtener el nombramiento en el Ministerio de la Igualdad.

“Frente a este aspecto, recuérdese que los hechos jurídicamente relevantes, y yo fui claro desde el principio en esta diligencia, los hechos por los cuales se está siendo investigada la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, es el uso de ese documento para acreditar una calidad que no tenía para obtener un nombramiento”, dijo.

Guerrero fue condenada por el delito de fraude procesal a tres años de prisión. Sin embargo, el juez le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, no pagará la pena en un centro de reclusión.

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Confesión

Guerrero reconoció ante el juez que se equivocó y que cometió el delito de fraude procesal

“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”, dijo Guerrero.

Juliana Guerrero le pidió perdón al país

En medio de la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación presentó el preacuerdo ante el juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Guerrero expresó su arrepentimiento por haber cometido el delito de fraude procesal.

“Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, dijo Guerrero al empezar su intervención, que hizo parte de la reparación simbólica a la que se comprometió como parte de la negociación con la Fiscalía.

“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador, Francisco Pareja, a su vicerrectora académica, Stephanie Camacho, a su rectora, con quienes no tuve ningún tipo de contacto”, dijo.

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También se refirió a los docentes: “De igual forma, de manera sincera, le pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución. Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país. Sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad”, aseguró.

Guerrero, quien fue defendida en el pasado por el expresidente Gustavo Petro, dijo: “Mi fe en Dios y en Jesús me han enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón”.

Guerrero agregó que “quiero agradecer profundamente a quienes, a pesar de lo sucedido, no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y sus actos que las segundas oportunidades existen. A quienes han elegido acompañarme en este momento, gracias por recordarme que un error no tiene por qué definir toda una vida”.

Le pidió perdón a los jóvenes

Juliana Guerrero admitió que falsificó diplomas en la Fundación San José: será condenada

La joven que aspiró a ser viceministra de Juventudes les envió un mensaje a los estudiantes: “A los jóvenes de Colombia les digo, desde mi propia experiencia, que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Pero en las segundas oportunidades espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”, concluyó.