Jeannete Dousdebes, esposa de Marco Rubio, tiene familia colombiana: ¿De dónde son sus padres?

Del avión Boeing 757 de la Fuerza Aérea estadounidense que llegó este martes 8 de septiembre al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla emergió, además del secretario de Estado, Marco Rubio, su esposa Jeanette Dousdebes Rubio, quien ha sido su constante compañía durante más de 27 años.

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Nada más al bajar las escaleras de la aeronave, la pareja fue recibida con honores y recorrió una extensa alfombra roja como preámbulo del encuentro en el que el representante del Gobierno estadounidense y el presidente de Colombia trazaron la alianza estratégica que esperan se geste entre ambos países.

Además, la esposa del funcionario estadounidense aprovechó junto a la primera dama Ana Lucía Pineda para visitar el Museo del Carnaval de Barranquilla, uno de los espacios icónicos de la ciudad, entre otras actividades culturales.

Una de las curiosidades destacadas durante la visita es el origen de la esposa de Rubio, cuya ascendencia está directamente ligada con Colombia, dado el origen de sus padres.

¿Quién es la esposa de Marco Rubio?

Jeanette Dousdebes, hija de inmigrantes colombianos, nació en Miami, Florida, en 1973; en esta ciudad creció y se crió junto a sus cuatro hermanas y dos hermanos (de diferente padre) en un hogar de religión cristiana. Asistió al Senior High School de South Miami y estudió en el Miami Dade College.

Dousdebes y Rubio se conocieron en 1990 cuando tenían 17 y 19 años, respectivamente. En 1998 se casaron en Coral Gables, dos años antes de que Rubio resultara electo como representante de la Asamblea de Florida, según reseña New York Times.

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Un año antes, Dousdebes había sido porrista del equipo de la NFL, Miami Dolphins, llegando a aparecer en el calendario de la franquicia deportiva. En 2010 hizo parte de la fundación del multimillonario Norman Braman, quien estuvo relacionado con el soporte y asesoría financiera de su esposo, de acuerdo con el diario estadounidense.

Posteriormente, hizo parte de la junta de la organización de servicios de salud Agape Network; además, en 2020 fue delegada como parte del Consejo Estatal de Lucha contra la Trata de Personas, por parte del gobernador de la Florida, Ron DeSantis.

En la actualidad tienen cuatro hijos: Amanda, Daniella, Anthony y Dominick Rubio, a cuya crianza se dedica de lleno Jeanette Dousdebes Rubio, luego de poner en pausa la carrera de diseño de modas que había empezado en la International Fine Arts College.

¿Dónde nacieron los padres de Jeanette Dousdebes Rubio?

Los padres de Jeanette Dousdebes Rubio son ambos inmigrantes colombianos: Luis Ernesto Dousdebes, ya fallecido, de origen bogotano, y María Elena Giraldo, de Cali.

La pareja tuvo dos hijas, Jeanette y su primera hermana, Adriana; luego se separaron y María Elena contrajo nupcias por segunda ocasión con el cubanoestadounidense Wilfredo Fleites. Posteriormente, se divorciaron y Giraldo se encargó de sus hijos como madre soltera, como contó Jeanette a Flamingo Magazine.

En la misma entrevista, la esposa de Marco Rubio contó que su madre abrió un negocio de importación para el sustento de la familia, calificándola como una “mujer fuerte”. También destacó la relación con su padre biológico, a quien recordó como un hombre dedicado a las artes como pintor, dibujante y músico.