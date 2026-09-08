En FOTOS: El detalle que se llevó Jeanette Rubio del Museo del Carnaval

Jeanette Rubio, esposa de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos visitó el Museo del Carnaval en el marco de la visita del alto funcionario de la administración Trump a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo De la Espriella.

“Estuvimos visitando los tres pisos y explicándoles qué hay en cada piso, qué significa el Carnaval de Barranquilla para nosotros los barranquilleros, qué joyas tenemos aquí”, dijo Katia Nule tras la visita de Rubio.

Detalle para Jeanette Rubio

Caracol Radio conoció que el detalle que le entregaron a Jeanette Rubio fue una bandeja y un juego de portavasos con imágenes ilustrativas del Carnaval de Barranquilla.

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Invitación para el Carnaval de Barranquilla

Katia Nule, esposa del alcalde Alejandro Char, dio a conocer que, durante la visita de Jeanette Rubio a las instalaciones del Museo del Carnaval, la invitó al Carnaval de Barranquilla del próximo año.

“Le dije: ‘Tienes que volver, pero trata de que la visita sea juntica al Carnaval de Barranquilla y no te vas a arrepentir’”, indicó.