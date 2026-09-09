Jaramillo responde a ministra de Salud por $2,9 billones y audio sobre posibles cobros en la cartera

La respuesta de Guillermo Jaramillo a la ministra de Salud, Ana María Vesga, llegó con varios cuestionamientos a las conclusiones de la nueva administración sobre los recursos que encontró en la cartera.

Vesga había advertido sobre $4,4 billones apropiados, de los cuales $4,3 billones estaban comprometidos, pero solo $1,3 billones habían sido obligados y pagados. Donde la diferencia, era cercana a $2,9 billones, quedó bajo revisión del Ministerio, según indicó Vesga.

Jaramillo sostiene que esa cifra debe entenderse dentro del proceso normal de ejecución del presupuesto y que no se trataba de recursos sin destinación.

¿Qué dice Jaramillo sobre los $2,9 billones?

El exministro explicó que los recursos que todavía no habían sido obligados requerían autorización del Ministerio de Hacienda a través del PAC, antes de que pudieran ser girados a los destinatarios.

Cabe aclrar que el PAC es la programación de los recursos de caja que permite establecer cuándo pueden hacerse los pagos con cargo al presupuesto. Por eso, según Jaramillo, que los $2,9 billones aún no estuvieran obligados no significaba que estuvieran sin destino.

También explicó que los $4,4 billones estaban destinados principalmente a equipos básicos, infraestructura, dotación, transporte asistencial y fortalecimiento de la operación de los hospitales.

Según el exministro, los proyectos contaban con soportes técnicos, financieros y normativos y tenían como destinatarios a hospitales públicos y entidades territoriales de diferentes regiones del país.

Jaramillo también se refirió a los 108 proyectos por unos $365.604 millones que, según Vesga, todavía no tenían registro presupuestal. Aseguró que esto correspondía a otra etapa del ciclo de ejecución presupuestal y cuestionó que la actual administración hubiera suspendido los procesos.

A su juicio, esa decisión podía poner en riesgo proyectos importantes para los territorios, especialmente los relacionados con infraestructura y servicios hospitalarios.

La respuesta por el audio y las posibles irregularidades

El segundo frente de la controversia es el audio que Vesga llevó a la Fiscalía.

La ministra explicó que en la grabación se habla de reconocer un porcentaje para ella y otro para su equipo, para un total del 8 %. Vesga negó haber solicitado, autorizado o recibido dinero y pidió que las autoridades establezcan la autenticidad de la grabación, quiénes participaron y si existen responsabilidades.

Jaramillo también respondió a este episodio. Habló de las versiones sobre posibles participaciones irregulares de la actual ministra, presuntamente afirmando la responsabilidad de Vesga en recibir porcentajes. Aseguró que circulan “versiones de presuntas participaciones irregulares” de la actual ministra y sus directivos en la gestión de recursos públicos y coincidió en que la Fiscalía debe investigar.

El exministro insistió en que la lucha contra la corrupción debe partir de una investigación que permita establecer la verdad y las responsabilidades, y no únicamente de señalamientos.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a alcaldes, gobernadores, gerentes de hospitales, autoridades y ciudadanía para que hagan seguimiento a los recursos. “Hago un llamado a la ciudadanía, a las autoridades y a la comunidad en general para que permanezcan vigilantes y hagan seguimiento a estos recursos, con el fin de garantizar que se ejecute conforme a su destinación y no sea desviada hacia otros fines por parte del Ministerio de Salud”.

¿Y qué pasa con la Contraloría?

Jaramillo también rechazó que las observaciones de la Contraloría sobre la vigencia 2025 sean presentadas como equivalentes a corrupción o detrimento fiscal.

Vesga había señalado que el organismo de control emitió una opinión contable negativa, encontró deficiencias en el control interno fiscal y no feneció la cuenta del Ministerio.

Frente a esto, el exministro aseguró que las observaciones ya tenían un plan de mejoramiento en ejecución, suscrito el 30 de julio de 2026 y con inicio el primero de agosto.

Por eso, sostuvo que la existencia de observaciones y de un plan de mejoramiento no implica automáticamente la existencia de corrupción, detrimento fiscal o una crisis administrativa.