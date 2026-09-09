El Gran salón BAT abre sus puertas al arte popular colombiano en Bucaramanga

Con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y la Alianza Francesa, la Fundación BAT Colombia inauguró en la ciudad el Gran Salón BAT de Arte Popular “Colombia, diversidad cultural y natural”. La exposición reúne 70 obras entre premios, menciones y piezas finalistas de una convocatoria nacional y puede visitarse de manera gratuita hasta el 3 de octubre.

La directora de la Fundación BAT Colombia, Ana Maria Delgado, señalo “cada obra reúne una historia, una técnica y una forma particular de relacionarse con el entorno, y llevar la muestra a Bucaramanga permitió generar un espacio de encuentro entre las distintas regiones del país”.

El Arte desde la cárcel

Una de las apuestas más significativas de esta edición fue la entrega del Premio Extramuros, una iniciativa que reconoce el talento de artistas empíricos privados de la libertad y busca que sus obras se conozcan más allá de los establecimientos penitenciarios. La convocatoria entregó un Gran Premio de 2.000.000 de pesos y dos menciones de 500.000 pesos cada una.

Talleres, homenajes y un mural

La llegada del Gran Salón BAT a la ciudad estuvo acompañada de una agenda de talleres y conversatorios abiertos al público, entre ellos “Esculturas con Amero”, y “Iniciación al Grabado: un saber popular”; también se realizó el conversatorio “Habitar el territorio.

La muestra rinde además homenaje al escultor empírico Santiago Cifuentes Mejía, de Tame, Arauca, cuya obra está profundamente ligada a la identidad llanera y quien ha recibido dos menciones y un Gran Premio en distintas ediciones del Salón BAT.