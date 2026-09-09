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09 sep 2026 Actualizado 21:20

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Medellín

Incautan más de una tonelada de carne de cerdo no apta para el consumo en Bello, Antioquia

Durante intervenciones de inspección y control en la Comuna 5, la Secretaría de Salud y la Policía verificaron irregularidades en la procedencia y almacenamiento de la mercancía.

Foto: Alcaldía de Bello

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Santiago Solórzano

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En un operativo de control sanitario en la Comuna 5 de Bello, autoridades municipales incautaron y destruyeron 1.025 kilogramos de carne de cerdo de dudosa procedencia y en estado de descomposición. La intervención se realizó en el sector El Salado, barrio La Primavera.

El producto decomisado no era apto para el consumo humano y representaba un riesgo para la salud pública. Tras la verificación de las condiciones de almacenamiento y manipulación, la Policía Nacional aplicó la suspensión temporal de la actividad mediante el sellamiento del establecimiento.

Normativa y entidades participantes

La acción se ejecutó en cumplimiento del Decreto 1500 de 2007 y las normas sanitarias vigentes. La destrucción del lote buscó evitar la comercialización de alimentos sin las garantías de inocuidad requeridas por la ley.

El procedimiento estuvo liderado por la Secretaría de Salud de Bello, en articulación con el grupo de Carabineros, la Policía Nacional y la Inspección 8 de Policía con funciones de Medio Ambiente.

Más información

Inspeción y recomendaciones a la ciudadanía

El municipio indicó que estos operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se mantendrán en las cadenas de distribución cárnica para asegurar el cumplimiento de la reglamentación y prevenir emergencias de salud pública.

Asimismo, las autoridades instaron a los consumidores a adquirir productos cárnicos únicamente en locales autorizados y comprobar que mantengan la cadena de frío, la conservación adecuada y el etiquetado de procedencia.

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