Rionegro revive su historia durante el Mes del Patrimonio 2026

Medellín, Antioquia

Del 28 de agosto al 30 de septiembre, Rionegro reunirá conversatorios, exposiciones, talleres, recorridos patrimoniales, un festival fotográfico y diversas activaciones culturales por medio de la programación del Mes del Patrimonio 2026. Una iniciativa que durante más de un mes llevará la historia y la memoria de Rionegro a diferentes escenarios del municipio.

Durante esta festividad el Museo de Arte de Rionegro (MAR) y el Centro Histórico serán los principales puntos de encuentro, junto con otros espacios como la Casa de la Cultura de El Porvenir y la Casa Dorada, los cuales serán escenario de actividades se destaca el Festival Digital de Fotografías Familiares Antiguas, cuyas inscripciones estarán abiertas del 4 al 15 de septiembre, la votación pública se realizará del 15 al 30 de septiembre y los resultados se conocerán el 30 de septiembre a través de Instagram.

A esta propuesta se suman actividades para toda la familia, como el taller El Arte de Hacer Arepas, el recorrido Funcionarios con Historia, la Carrera de Memoria Viva y el recorrido Paisajes del Agua, acompañado por los Vigías del Patrimonio. Las artes y los oficios también ocuparán un lugar destacado. En el Museo MAR se presentarán las exposiciones Tierra Compartida: la cerámica en clave de región y Entre Valles UCO.

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La programación incluye el performance callejero La Saeta y la Contacto para medios de comunicación y prensa. Juan Pablo Muñoz Patiño, Periodista muestra Madera y Memoria, dedicada a la carpintería como expresión del patrimonio vivo. Con esta programación, el Mes del Patrimonio 2026 se plantea como un espacio para encontrarse con aquello que permanece en la memoria colectiva: los lugares, los oficios, las historias, las imágenes y las tradiciones que hacen parte de la identidad de Rionegro.

De esta forma, La Administración Municipal y la Secretaría de Cultura invitan a la ciudadanía a conocer la programación y participar en las actividades del Mes del Patrimonio 2026, una oportunidad para reencontrarnos con nuestra historia y nuestras tradiciones.