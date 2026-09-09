Comisión de Medellín viaja al Chocó para evaluar garantías de retorno para indígenas desplazados

Medellín

La Alcaldía de Medellín y organismos de control realizaron jornadas de seguimiento en el Chocó para verificar las condiciones de seguridad y atención de la comunidad indígena Embera Katío, afectada por el conflicto armado y el desplazamiento forzado hacia la capital antioqueña.

Una comisión distrital viajó a Quibdó para acompañar el retorno voluntario de la comunidad de El 90, tras el desplazamiento masivo registrado el pasado 24 de agosto. La jornada evaluó las garantías de seguridad en el territorio junto a la Defensoría del Pueblo y la Personería.

Garantías de permanencia y atención humanitaria

De igual forma, profesionales de Medellín integraron una mesa técnica en El Carmen de Atrato con la comunidad El 18, donde permanecen refugiadas las poblaciones de Río Playa, La Isla y El Mambual. Allí se acordó brindar condiciones dignas y oportunidades para evitar nuevos desplazamientos.

“Estuvimos conversando y garantizando que no regresen a Medellín, brindándoles todas las garantías de derechos humanos. Se definió que van a seguir en el Carmen de Atrato con seguridad y oportunidades”, destacó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila.

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Acciones frente al confinamiento e impacto territorial

Durante la mesa con la gobernación y la asociación Asorewa, la comunidad de El 18 solicitó formalmente a la Personería avanzar en la declaración de confinamiento por el conflicto. Se pactó reforzar la atención humanitaria y la respuesta institucional en zonas de riesgo como Matecaña y El Abejero.

Con este acompañamiento interinstitucional, el Distrito busca prevenir nuevos desplazamientos masivos hacia Medellín, asegurando la permanencia y protección integral de las víctimas dentro de sus territorios ancestrales.