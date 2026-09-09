Copacabana gestiona recursos para construir su nuevo centro de atención animal

Medellín

En el marco de los 485 años de Copacabana, el alcalde Johnnatan Pineda Agudelo anunció la finalización de los estudios y diseños del nuevo albergue municipal de animales. La obra está contemplada en el Plan de Desarrollo 2024-2027 y entra en etapa de gestión de fondos para su ejecución.

La infraestructura se proyecta en la vereda Montañita con una extensión de 1.500 metros cuadrados. El espacio está diseñado para la atención de fauna doméstica, de granja y silvestre, con el fin de trasladar la asistencia animal fuera de la zona urbana.

Servicios veterinarios y especificaciones

El albergue dispondrá de consultorios, quirófano, área de hospitalización, farmacia y peluquería. Asimismo, incluirá zonas de rehabilitación física y un espacio destinado a la gestión de procesos de adopción.

“Se materializará a través de un espacio seguro y pensado para su bienestar”, señaló el mandatario durante la presentación del proyecto realizada en la platea del Parque Principal.

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Obras urbanas e infraestructura infantil

La administración municipal confirmó también la remodelación de los andenes perimetrales del Parque Principal y del atrio de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, como complemento a las obras ejecutadas en el sector central.

La agenda de infraestructura abarca además la renovación de 30 parques infantiles en zonas urbanas y rurales del municipio, enfocada en la adecuación y mantenimiento de los espacios recreativos públicos.