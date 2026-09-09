Gobernadora del Cesar advierte bloqueos por tarifas de energía en Caribe: nos va a tocar a nosotros

Gobernadora del Cesar advierte bloqueos por tarifas de energía en el Caribe: nos va a tocar a nosotros

Las recientes declaraciones de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes generaron una nueva controversia tarifaria. La ministra admitió que un reajuste en el alza de las tarifas de energía es “inevitable” debido a los costos de la producción térmica por el fenómeno de El Niño.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Elvia Milena Sanjuán, gobernadora del Cesar, advirtió sobre el impacto de un posible aumento de tarifas de energía en el Caribe: “Más que dolor de cabeza, hoy tenemos fiebre en altas temperaturas y mucho malestar”.

La mandataria regional afirmó que el Caribe requiere un trato preferencial por parte de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) debido a que las condiciones climáticas obligan a un consumo de energía mucho mayor.

“O come o paga la factura”

“En el Caribe la gente, ustedes lo han escuchado muchas veces, o come o paga la factura del servicio de energía”, aseguró la gobernadora sobre la realidad de las familias de su región.

Asimismo, Sanjuán advirtió que la situación ya representa “un estallido social” y que, de no tenerse en cuenta un modelo de prestación del servicio para el Caribe, los mismos mandatarios se sumarán a las protestas:

“Durante todo este tiempo hemos estado tolerando, de algún modo, la rebeldía de las comunidades, pero si esto se mantiene, si definitivamente el modelo no tiene en cuenta la mirada del Caribe con otros ojos, las próximas personas que ustedes verán en la Troncal del Caribe bloqueando la vía, nos toca ser a los gobernadores y a los alcaldes. Nosotros no podemos ir a estar en contra de la gente. Esto ya es un estallido social”.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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