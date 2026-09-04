Pidieron tarifa de energía climática para Cartagena desde el Concejo Distrital

Iniciada esta sesión plenaria del concejo de Cartagena el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) intervino para abordar la prestación del servicio de energía eléctrica, las tarifas y la política ambiental. Córdoba expuso un documento de ocho puntos donde sostuvo que la discusión sobre el consumo de energía no debe reducirse al comportamiento del usuario en una ciudad con elevadas temperaturas. Cuestionó la campaña pedagógica de la Secretaría General del Distrito que invita al ahorro doméstico frente a las decisiones regulatorias y criticó las interrupciones programadas de Afinia entre agosto y septiembre de 2026 en barrios como Palestina, República del Caribe, Los Comuneros, Luis Carlos Galán, Nelson Mandela y El Cabrero, solicitando indicadores objetivos de calidad sobre la duración e interrupción del servicio.

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Continuando con su presentación, Córdoba detalló la composición técnica del Costo Unitario de Prestación de Servicios (CU) e hizo énfasis en el Costo de Opción Tarifaria (COD) derivado del diferimiento tarifario de la pandemia. Sobre los subsidios, explicó que Cartagena cuenta con un consumo de subsistencia de 173 kWh/mes por ubicarse por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, aplicando subsidios de hasta 60% para estrato 1, 50% para estrato 2 y 15% para estrato 3, e identificó el Fondo de Energía Social (FOES) como un instrumento diferenciado. Asimismo, solicitó a Afinia precisar la evolución e inversiones dedicadas a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema.

En relación con la Resolución CREG 101 120 de 2026, Córdoba explicó que el programa establece metas individuales diarias a partir de la mediana del consumo de los últimos 12 meses, fijando recargos sobre los excesos superiores al 110% (130% para estratos 1, 2 y 3; 150% para estratos 4, 5 y 6; y 170% para sectores comerciales e industriales). Adicionalmente, señaló imprecisiones en la difusión realizada por la Alcaldía, aclarando que la resolución fija como fecha de inicio el 15 de agosto de 2026 por un periodo de seis meses y no prevé explícitamente un ciclo pedagógico inicial.

Para finalizar, Córdoba vinculó el debate tarifario con la gestión ambiental distrital, exponiendo que de la meta del Plan de Desarrollo de sembrar 300.000 árboles solo se registran aproximadamente 20.000 (6,7% de avance según el EPA), mientras que en recuperación de manglares la meta de 15 hectáreas para 2026 registra un avance de 0 hectáreas. Ante esto, propuso cuatro líneas de acción focalizadas en la responsabilidad ciudadana, empresarial, regulatoria y distrital, solicitando oficiar a la CREG y a la Personería Distrital.

Por su parte, la concejal Mónica Villalobos (Cartagena Mejor) respaldó la posición expuesta, afirmando que los cortes continuos responden a presiones financieras por un descuadre de caja de $130.000 millones reportado por la operadora. Villalobos señaló que la opción tarifaria en la región Caribe se diferió a tres años a diferencia de los diez años aplicados en el interior del país, y que la cobertura efectiva del subsidio en Cartagena resulta inequitativa debido a consumos promedios reales de 250 kWh/mes. Frente a esta situación, la cabildante propuso formalmente la estructuración de una tarifa climática especial o la asunción de la opción tarifaria por parte del Gobierno Nacional.

A su turno, el concejal David Caballero (Partido Conservador) se refirió a un estudio internacional citado por la Universidad de La Sabana que indica la presencia de trazas de cocaína en el agua potable de varias ciudades, registrando un nivel de 0,032 mg/L en Cartagena. Caballero solicitó a la administración distrital contratar una evaluación técnica independiente a través de Cardique para verificar o desvirtuar dicha información y brindar tranquilidad a la ciudadanía.